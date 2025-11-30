ポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す今井達也投手（２７）をめぐる報道合戦がヒートアップしてきた。今井は日本選手がいない環境で世界一連覇を果たしたドジャースを倒したい意向を明言。多くのメディアや関係者はドジャースと同じナ・リーグ西地区のジャイアンツを本命視している。

そんな中、米スポーツ専門チャンネル「ＥＳＰＮ」のバスター・オニール記者は２９日（日本時間３０日）、自身のＸに「ジャイアンツは日本のトップフリーエージェント投手、今井達也と繰り返し関連付けられている。しかし、市場の投手からの問い合わせの多くは、より控えめな価格帯の投手向けであり、今井のような高価格投手を狙ってないことを強く示している」と投稿。ジャイアンツは契約金が１億５４００万ドル（約２４２億円）とも予想されている今井よりもお買い得な投手に白羽の矢を立てているという。

この指摘に「それはない。ジャイアンツには今井が必要だ」「彼は１００パーセントＳＦだ」とジャイアンツファンが異を唱える一方で「そして彼はドジャースと契約した」「結局、ドジャースか」「ドジャースと契約するのが待ち切れない」「ヤンキーの手に落ちる」「ヤンキースにようこそ」と、とりわけドジャースとヤンキースのファンは大盛り上がり。今井争奪戦はさらに激化しそうだ。