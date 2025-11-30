獅子座・女性の運勢

新しいことへの関心や行動の意欲は非常に強い活気のある時期。ただ、それをグイグイ実行しようとすると…思っているほど動けない。そういうときでもあります。理由は、いままでの経緯で獅子座は疲れすぎているから。また日常生活や家族関係など、日々の土台部分でもやり残しや細かいトラブルが多く、それが物理的にも気持ちのうえでもブレーキになりやすいのです。気をつけないとそこに焦燥感を抱きがちですが、実際もし機敏に動けたとしても、いまはそこまで物事は展開しません。だから大丈夫よ。アイデアがあるならメモしておきましょう。休養を増やしつつ、身の回りを片づけていくと、早く元気も出ますよ。

獅子座・男性の運勢

前向きさと行動欲求が非常に高いパワフルな時期。ただ、そのわりにいざ動こうとすると動けず、いろいろな形でブレーキがかかりやすいです。そもそもいまの獅子座はここまでの頑張りのためにかなり疲れているよう。同時に家、家族に関しても細かいトラブルが多いので、それは仕方のないことでしょう。気持ちは焦りやすいですが、実際には十分に休養し周囲のことをていねいに片づけても大事なタイミングには間に合います。いまあるやる気は企画作りや情報収集などにつなげ今後の自分に託しましょう。