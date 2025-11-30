乙女座・女性の運勢

何かと気持ちが揺さぶられ、惑わされやすいときかもしれません。主にそれはパートナーや親友など大事な人を含めた、親しい相手とのあいだで起こります。いま周囲は何となく疲れ、不安なのかもしれませんね。乙女座自身にもその傾向はあるものの、たとえば話したり大勢で一緒にいる時間を増やしたりしても解消される種類のものではありません。もし当てはまるなら、家を掃除したり料理したり筋トレしたり…と日常そのものを充実させるのがいいでしょう。適度な休養とともに、活動量が増えていくと不安感は薄らいでいきます。

乙女座・男性の運勢

何となく気分が乗らず、疲れや不安感を覚えやすいときかもしれません。いま乙女座を含め、その周囲（パートナーや親友、親しい仲間たちなど）は全体的にお疲れなのではないでしょうか。そのせいもあり細かいミスや行き違いも増えやすいですが、もし当てはまるならすべきは話し合いではなく「それぞれに充実した時間を過ごすこと」です。まずは家で過ごす時間をきびきび、充実させましょう。軽く体を動かしたり、ものを片づけたりと目に見える成果を出していって。だんだん調子が出てきます。もちろん十分な休養もお忘れなく。