¡ÚÎ¦¾å¡ÛÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤¬à¶Ã°Û¤Î²ó¼ýÎ¨á¤ò¹ðÇò¡Ö£±£µ£°¡ó¤Ç¤¹¡££¹·î¤Þ¤Ç¤Ï£²£°£°¡ó¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯£¹·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡Ë¤ÇÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²£µ°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê£²£³¡á£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬¡¢¶Ã°Û¤Î²ó¼ýÎ¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÃÝ¤ÏÂç¤Î¶¥ÇÏ¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Î¦¾å¸å¤Ï¶¥ÇÏ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¡£à¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤Ç£±£²·î£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ã³²¥ì¡¼¥¹¤ÎÇ¯´ÖÁí·è»»¤È¤Ê¤ë£Ê¡¦£ÇµÃæ»³Âç¾ã³²¡Ê¼Ç£´£±£°£°£í¡Ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ç¤ÎÄº¾å·èÀï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê£³ºÐ¾å¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î£Ë£Å£É£Â£Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö£±£µ£°¡ó¤Ç¤¹¡¢²ó¼ýÎ¨¤¬¡££¹·î¤Þ¤Ç¤Ï£²£°£°¡ó¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê²ó¼ýÎ¨¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢ÂÐ¹³¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¢Ã±·ê¤¬¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍ½ÁÛ¤Ï³°¤ì¤¿¡£¤¿¤À²ó¼ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ï¥×¥í¤ÎÍ½ÁÛ²È´éÉé¤±¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥·¥Ã¥ÉÁª¼ê²ó¼ýÎ¨¹â²á¤®¤À¡Ä¤³¤Ã¤Á¤ÎºÍ¤â¤ª»ý¤Á¤Ç¡×¡Ö¥é¥·¥Ã¥É²ó¼ýÎ¨£±£µ£°¡ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¶¥ÇÏÃæ·Ñ¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¥é¥·¥Ã¥É¤Îº£Ç¯¤Î¶¥ÇÏ²ó¼ýÎ¨£±£µ£°¡ó¥Þ¥¸¤«¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼ÃÝ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤ËÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤À¡£