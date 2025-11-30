天秤座・女性の運勢

雑多なことに追われそうなタイミングです。ここまで社会面を中心にかなり天秤座はしっかりやり、そうであるからこそ大事な山は越えているはず。が、その疲れや細かい取りこぼしはまだまだあり、何かと表面化してくるよう。ただ結果的には何とかなるので、細かいことを気にしすぎず、おおらかに＆休養多めでいくのがいいでしょう。同時に新しい展開や出会いなども増える時期でもあるため、ついそちらに向かいたく気持ちが焦ります。が、慌てることはありません。「話だけ聞いておく」「資料だけもらっておく」でも十分。ゆっくり調子を上げていきましょう。

天秤座・男性の運勢

新たな展開や出会いが入ってきやすい活気のある時期です。それらに気持ちを刺激され、ついすぐにでも動き出したくなりますが、実はまだまだ時期が早すぎるよう。仕事面は大きなことはすでに片づいていそうですが、細かい行き違いやミス、あと片づけはまだ続き、天秤座自身にもこれまでの疲れがじわじわ出てくるため、思うように進めるのは難しいはずです。ただ実際のところ、いま慌てて動かなくても、大勢にはそう影響はありません。気になることは調べ、人には会っておけばいいでしょう。ただ現状はそれで十分。コンディションを整えるほうを優先してください。