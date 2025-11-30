山羊座・女性の運勢

人との関係にやや振り回されがちなタイミングかも。ここしばらくパートナーや親友など大事な人とのかかわりを中心に、身近な相手としっかりとした絆を結んできた山羊座です。それは十分な成果となって残っていますが、やや自分自身も含めみんなお疲れなのかもしれません。ちょっとしたことでもめたり、細かいミスが起こりやすかったりしそう。いまはひとりの時間を十分に持ち、そこで集中したほうが満足感は得やすいでしょう。気持ちを整理するなら掃除や運動がおすすめ。時間を区切り軽く汗をかくといいですよ。

山羊座・男性の運勢

現在、パートナーや親友のような大事な人を含めた山羊座の周囲は、やや混乱気味なよう。おそらくみんないろいろな事情があって疲れており、細かいことでもめたり傷ついたりもしやすいのでしょう。そしてその影響はかかわる山羊座自身にも出ます。いまは明確な判断はつけにくいときなので、何かあったときもまずは様子を見たほうがいいかも。おすすめなのは、自分だけの時間を持ち、そこで集中＆エネルギーの発散をすること。やりたいことがあるなら計画を練り、ときに体を動かしましょう。メリハリのある過ごし方がベストです。