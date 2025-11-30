水瓶座・女性の運勢

社会面では少々疲れさせられる展開の多い時期かも。ここまでの長い見直し期間もあり、大きな部分では十分な成果を上げ、何かをやり終えようとしています。が、細かい部分ではミスや行き違いが多く、いままでの疲れも出て「やれやれ…」と思わされそう。同時にいまは新たな出会いが豊富で、そこから前向きな刺激も多く受けるでしょう。本当ならそちらに心惹かれ進みたい時期なので、それにも少し焦るかな。ただ本格的に何かをやるなら、もっと落ち着いた状況からのほうがよさそうです。興味のある相手とは会って話しておくといいかもね。ただ、いまは状況と自分自身のコンディション向上を優先させてください。

水瓶座・男性の運勢

新しい刺激的な出会いの多い時期。興味を惹かれ、やる気がかき立てられるでしょう。ただ、いまは社会面での細かいトラブルややり残しが発生しやすく、何かと足を引っ張られ自分のペースでは動けないかも。イライラし疲れも出やすいでしょう。とはいえ、本当の意味で新しいことをするのは時期尚早という気もします。何ごとも急がず、一つひとつていねいに対処しながら自分自身もケアしてください。やれる範囲でなら、人と話したり今後のアイデアを練ったりするのもいいかも。でも無理するのはいただけませんよ。