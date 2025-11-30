魚座・女性の運勢

いままで長く深く自分を振り返ってきたせいか、その疲れや不安感が自分のなかで上がってきやすいタイミングでしょう。それだけ頑張ったということですが、いま、わけもなく不安＆細かいミス連発などがあってもあまり気にしないように。十分な休養とリラックスを心がけて。人に話して解消しようとするといまは逆効果です。眠るほうがいいですよ。また同時にいまは社会面が盛り上がり、新たな展開が入ってきやすいでしょう。やる気も出ますが現実にはなかなか心身がついていかないかな。できる範囲で頑張るのはOK。ただ、いまは自分を優先してね。

魚座・男性の運勢

細かい疲れや不調が表面化してきやすいときでしょう。ここまで魚座は深く自分を見直してきました。その効果は十分に出ているものの、頑張ったぶん消耗もすごいのかも。もし原因不明の不安感や何かとミスしてしまう状況があるのなら、まずはじっくり心身を休ませてください。同時にいまは社会面が盛り上がるときで、前向きに刺激される新しい展開が起こりやすいかも。ついそちらに気持ちが向きがちですが…無理は禁物。あくまでできる範囲で。特に思いきったことは万全になってからがいいですね。心配ごとは休養して解消を。人に相談するとさらに混乱します。