ナイナイ矢部の妻・青木裕子、次男と月1美容院へ「クルクルしてない髪が新鮮」イメチェン姿披露
【モデルプレス＝2025/11/30】フリーアナウンサーの青木裕子が11月29日、自身のInstagramを更新。美容院での親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の妻「新鮮」新ヘアで次男と密着
青木は「久しぶりにクルクルしていない髪の毛が新鮮」と自身のヘアスタイルの変化を報告。「次男もカッコよくしてもらってご満悦」とコメントし「空手の時に固めるから前髪は斜めに、がこだわりです」と次男こだわりのスタイルを説明し、イメージチェンジした親子2ショットを披露している。
この投稿には「親子で素敵」「次男くんのこだわりが可愛い」「髪型が似合ってる」「笑顔が優しい」「空手スタイルかっこいい」「月1美容院いいですね」といったコメントが寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
