2児の母・高嶋ちさ子、アメリカ留学中の次男の姿公開「この3ヶ月で急に大人に…」成長に驚き
【モデルプレス＝2025/11/30】ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（※「高」は正式には「はしごだか」）が11月29日、自身のInstagramを更新。アメリカ留学中の次男の現在の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】57歳2児の母タレント「頼もしい背中」“スポーツ三昧”な次男の姿
高嶋は「ちっちゃかった次男がこの3ヶ月で急に大人になっちゃった…」と、アメリカで寮生活を送る次男の近況を報告し、後ろ姿を公開。「スポーツ三昧な体を見ると、チェロの存在が気になるけど…楽しい学生生活で何より」と、充実した高校生活を送っていることへの想いを綴っている。
この投稿には「背中が頼もしい」「成長ぶりに感動」「充実していて羨ましい」「親子の絆を感じる」「親心ですね」「しっかりしていて素敵」といったコメントが寄せられている。
高嶋は、1999年に会社員の男性と結婚し、2007年に長男、2009年に次男を出産。現在息子たちがアメリカ留学していることを明かしていた。（modelpress編集部）
