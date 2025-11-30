5年ぶりに念願だった「ディズニー」に行くことに！ しかし夫が「家族4人で“6万円の予算”は高すぎ！」と“お弁当の持参”を提案…。子ども用のご飯だけでも持ち込んでいいでしょうか？

ディズニーリゾートはパークチケットだけで家族4人で“3万円以上”かかる可能性も

ディズニーリゾートにおいて変動価格制の採用が決まったのは2020年12月です。2023年には変動価格帯が従来の4段階から6段階に細分化され、2025年11月現在、1デーパスポートの価格は大人1名7900円～1万900円となっています。

最も高い「大人1万900円」の日においては、「中人9000円」「小人5600円」となっているため、例えば大人2名・小人2名の4人家族の場合、パークチケットだけでも「3万3000円」がかかります。

なお、東京ディズニーリゾートの公式サイトによれば、「小人」は4～11歳（幼児・小学生）、「中人」は12～17歳（中学・高校生）、「大人」は18歳以上です。3歳以下はパークチケットなしで入場可能です。



パーク内で1日に使う金額は“1万円～1万5000円”が28％で最多

株式会社プラスワンが2023年に実施したアンケート調査結果から「パーク内で1日に使うお金の総額」は「1万円～1万5000円」が28パーセントと最多でした。続いて「5000円～1万円」が23パーセント、「1万5千円～2万円」が20パーセントとなっています。

また、「パーク内で飲食代にいくら使うか」という問いに対しては、50パーセントの方が3000円～6000円未満と回答しています。

加えて、「パーク内でグッズ・お土産代にいくら使うか」という問いに対しても3000円～6000円未満が25パーセントであり、もっとも多い結果となりました。

例えば1人あたり3000円～6000円の中間値である4500円と考えると、飲食代およびグッズ・お土産代は家族4人で計「3万6000円」かかる計算になります。

これを前項で試算したチケット代と合わせると6万9000円となるため、タイトルにある「6万円の予算」は高すぎるということもなさそうです。



パーク外の「ピクニックエリア」ならお弁当の飲食が可能！ “5000円以上”節約できる可能性も

掲題の事例では「お弁当の持参」が提案されていますが、そもそもディズニーリゾートにお弁当を持ち込んでもいいのでしょうか。

東京ディズニーリゾート公式ホームページの「よくあるご質問」では、「お弁当を持って行くことはできますか？」との問いに対し、「お弁当はパーク内ではお召し上がりいただけません。お弁当をご持参の場合は、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの各パークの外にある『ピクニックエリア』でお召し上がりください」と回答しています。

このように、園内で食べることはできないものの、パーク外の「ピクニックエリア」ならお弁当の飲食が可能なようです。また、公式サイトでは、食物アレルギーなど食事制限がある場合は、レストランへの飲食物持ち込みが可能とされています。

さらに、前項で引用したアンケート調査においては、パーク内の飲食代については3000円～6000円未満がボリュームゾーンとなっています。そのため、もしお弁当を持参すれば、場合によって1人あたり5000円以上節約できる可能性があるかもしれません。



まとめ

今回は、東京ディズニーリゾートを利用する際の平均的な予算などについて紹介しました。タイトルにある「6万円の予算」は、特別に高い部類には入らないようです。

持ち込んだお弁当をパーク内で飲食することはできないとされていますが、パーク外にある「ピクニックエリア」でのお弁当の飲食は認められています。予算と相談しながら、どの部分で節約できるかについて検討してみましょう。



