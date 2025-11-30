【ベゴニア賞】良血ドリームコアが2勝目…母はノームコア
11月30日、東京競馬場で行われた8R・ベゴニア賞（2歳1勝クラス・芝1600m）は、D.レーン騎乗の1番人気、ドリームコア（牝2・美浦・萩原清）が勝利した。アタマ差の2着にコルテオソレイユ（牡2・栗東・佐藤悠太）、3着にグロリアスマーチ（牡2・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:33.1（良）。
2番人気でC.ルメール騎乗、コズミックボックス（牝2・美浦・中舘英二）は、4着敗退。
D.レーン騎乗の1番人気ドリームコアがきっちり人気に応えた。道中は5番手中団を追走。直線に向いてからは坂を駆け上がってから先頭に立つと、外からマーカンド騎乗のコルテオソレイユが急追。交わされるかというところで最後まで粘り込み、アタマ差凌ぎ切った。同馬の母は香港カップなどを勝利したG1馬、ノームコア。また、坂井瑠星騎乗のマイリトルヒーローは競走中止となっている。
ドリームコア 3戦2勝
（牝2・美浦・萩原清）
父：キズナ
母：ノームコア
母父：ハービンジャー
馬主：吉田勝己
生産者：ノーザンファーム