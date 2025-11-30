元福島中央テレビのフリーアナウンサー常盤秀次さんが、70歳で亡くなったことがわかった。常盤さんのX（旧ツイッター）から家族が発表した。

常盤さんのX（旧ツイッター）で「常盤秀次 儀 6月6日70歳にて他界致しました 葬儀並びに納骨の儀は故人の希望により近親者のみにて滞りなく相済ませました」と発表された。

「本来ならば早速お知らせをするべき処でございましたがご報告が遅れました事を深くお詫び申し上げます ここに故人が生前中賜りましたご厚誼に深謝し喪心より御礼申し上げます ご報告は家族がわかる範囲で故人の亡くなる直前までお世話になっていた方々のみとさせていただいておりました ですがSNSでお世話になっていた皆様にもご報告が必要かと思い準備が整いましたため投稿いたしました」と発表に至った経緯を明かした。

続けて「尚 誠に勝手ではございますが個別でのご連絡・ご返信は控えさせていただきます またお香典ご供花ご供物等につきましても辞退させていただきたくお願い申し上げます X・Facebook・インスタグラムは12月7日（土）にアカウントの悪用などを防ぐため削除いたします 家族一同」とつづった。