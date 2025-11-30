¡Ö¤¨¤Ã!¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÏ·¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×àÇòÈ±·ãÊÑá58ºÐ¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡Ä¡×ÉñÂæ½Ð±é»Ñ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ(58)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉñÂæ¾å¤Ç´ÑµÒ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤ÎàÇòÈ±·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢½Ð±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡×(Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì)¤ÎÌòÊÁ¤ËÊ±¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÏ¢¤Í¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÇòÈ±¤ÎÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¼ãÂ¼¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊª¸ì¤ÎÈ¾Ê¬²á¤®¤ë¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡Ä¥¢¥Ã¥×¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿Î¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¡ÖåºÎï¤Ê¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÏ·¤±¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ½÷Í¥º²¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¡Á¤©¡ªÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤ï¤ê¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â¡¢¤¤ì¤¤¤À¡ª(¾Ð)¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ž¤¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ªµ±¤¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£