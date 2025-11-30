ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¡¢ZARD¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×Ç®¾§...MVÉ÷Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡Ö½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÄ°¤¤¤¿¡×¡Ö°ËÅì¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¡×¤ÎÀ¼
¼«¤é±¿Å¾¤·Ì¾½ê¤ò¤á¤°¤ë
¡¡12·î7Æü¹ð¼¨¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ØºÆ½ÐÇÏ¤¹¤ëÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿MVÉ÷Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤â¤Ë ¤¦¤¨¤ò¤à¤¯¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤¬µ±¤¯°Ù¤Ë¡£Á°¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡£Fight!!¡×¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤¬²Î¤¦ZARD¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼«¤é¤¬°ËÅì»Ô¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡¦°ìÊË¸Ð¡¢ÆüËÜ¤µ¤¯¤éÌ¾½ê100Áª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¼¼»³¤µ¤¯¤é¤ÎÎ¤¡¢°ëÄà¤ê¤Î¥á¥Ã¥«¡¦È¬È¨Ìî¹Á¡¢Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾ë¥öºê³¤´ß¡¦ÌçÏÆÄß¤ê¶¶¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÍÍ»Ò¤òMVÉ÷Æ°²è¤Ë¤Þ¤È¤áÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÄ°¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ìËÜ¿Í?¡×¡Ö°ËÅì¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£