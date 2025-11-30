静岡県下田市の白浜地区では、11月30日から「アロエの花まつり」が始まり、訪れた人にアロエをトッピングした豚汁が振る舞われました。

【写真を見る】「ちょっと苦みがあって」観光客に振る舞ったのはアロエをトッピングした豚汁 恒例の「アロエの花まつり」始まる＝静岡・下田市

下田市白浜の板戸海岸には、500メートルほどの歩道沿いに約3万株のアロエが群生し、「アロエの里」と呼ばれています。

30日から恒例の「アロエの花まつり」が始まり、訪れた人にアロエがネギの代わりにトッピングされた豚汁が振る舞われました。

＜観光客＞

「いただきま～す。おいしいです」

「ちょっと苦みがあって、やっぱりアロエの感じがする。ちょうど豚汁と合っておいしい」

アロエのオレンジ色の花は、12月中旬には見ごろになりそうです。

＜伊豆白浜観光協会 藤井和弘会長＞

「アロエの花というのは通年、開花期はずれないので、年末年始まできれいに見ていただけると思う」

この「アロエの花まつり」は、2026年1月4日まで行われ、期間中はアロエ茶の無料サービスや苗のプレゼント、クイズラリーなどが行われます。