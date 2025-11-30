元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が30日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演。お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）と濱家隆一（42）から“落書き事件”をイジられる場面があった。

建築に関する展示会であるジャパンホームショーでロケを行った3人。一茂は「興味があるかもしれない。リノベーションって凄く俺の中で興味があることなんで。今、資材の高騰によって家建てたりするの結構お金かかるし、リノベーションもそれなりにお金かかっちゃうんだけど」と話した後、「どれぐらいディスカウントしてくれるの？」と現実的な話に。すかさず濱家から「いやいや…」とツッコミが入った。

すると山内は「でも一茂さん、防犯強化しておかないと壁に落書きされるから」と番組恒例の落書きいじりを披露。一茂は「うるせえんだよ。防犯強化してたってやられたんだよ。言わすなよ！」と明かして笑いを誘った。

一茂は2012年に新築の自宅の壁に「バカ息子」とスプレーで落書きされる被害を受けたことがあり、番組でも度々イジられている。