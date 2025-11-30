タレントの山口もえ（48)が29日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫の「爆笑問題」の田中裕二が唯一手伝う家事について明かした。

15年に田中と再婚した山口は、「夫婦の家事・育児の分担」とテーマにしたトークの中で、「うちは、夫が唯一手伝ってくれるのがごみ出し。ごみ出しの日の朝、すべての部屋のごみ箱のごみを集めてくれて」と告白。

「ごみ出し、うちの区、すごく厳しい。それで、“不燃ごみかな、何ごみかな？”って聞くと、（田中は）“うん、それプラスチック”とかってすぐ分かる」と田中の“特技”を明かし、「資源ごみとかって、ビニールひもで縛ってたりしてたんだけど、“ビニールのひもで縛っちゃったら、それ紙じゃないからだめじゃない？”って言ったら、今度は頭を使って、段ボール箱の中に段ボールを入れて何も使わないでまとめられるようになったの」と自慢げに話していた。

山口は05年に実業家の男性と結婚し1男1女を出産するが11年に離婚。15年に田中と再婚し、17年に女児を出産している。