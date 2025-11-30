◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３７節 神戸０―０ＦＣ東京（３０日・ノエスタ）

前節終了時点で３位の神戸は、今季の本拠最終戦をスコアレスドローで終えた。試合後にはセレモニーが行われ、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長があいさつした。

試合は０―０に終わり、最終節を前に順位は５位に転落した。１２月６日の最終節では、京都との一戦（サンガＳ）を迎える。

ピッチに登場した三木谷会長は「まずはもう１試合残っていますけれども、サポーターの皆さん、素晴らしい応援ありがとうございました」などと、スポンサーやファン・サポーターにあいさつを行った。今季は「今年は（クラブ創設）３０年ということでみんなで頑張ろうということでなんとか３連覇してという思いで頑張ってきましたが、あと一歩足りなかったということで大変申し訳なく思っています」と総括。それでも昨季まで２季連続でタイトルを獲得してきた戦いには「昔に比べれば基盤はできてきたのかなと思う」と評価を話した。

Ｊリーグとしても秋春制に移行する来年に向けては「もう少しバージョンアップが必要だというふうに強く思っています。ＡＣＬが残っていますけれども、来季はハーフシーズンということにもなりますのでまた皆さんと一緒にヴィッセル神戸をバージョンアップしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします」と意気込んだ。