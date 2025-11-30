ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）は、４番人気でフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が勝利。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が３０日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。

２０年ぶりの外国馬勝利となったカランダガンに安藤氏は「馬体重見てアレっ、返し馬で素軽っ、４角でやられたと感じた」と印象を語りつつ、「アウェーなのにレコードで勝ってまうわけやから完全にターフ世界最強」と称賛していた。

最後に競り負けた２着のマスカレードボールには「あの手応えから追ってようアタマ差まで詰めた」と分析。３着に食い込んだダノンデサイルには「テンションやね。これでガス抜ければ有馬で勝負になるんやけどな」と今後を展望した。

凱旋門賞１４着から巻き返しを図るクロワデュノールは４着だったが、「一番いい競馬しとってやっぱりセンスある」と指摘。続けて「あそこから押し切れんかったのは当週まで出否を迷ったデキの部分。ワンチャンどころか普通に有力。友一とコンビ継続で行くしかないやろ」と見解を示した。