◇第45回ジャパンカップ（2025年11月30日 東京競馬場）

欧州のカルティエ賞年度代表馬の遠征を日本馬が迎え撃った国際G1「第45回ジャパンカップ」は30日に東京競馬場で行われ、単勝11番人気のディープモンスターは11着だった。

松山は「枠も良かったですし、折り合いもついていい形だと思ったんですけど、レコード（タイムが）出る馬場ですし、最後は思った以上に伸び切れなかったと思います」と冷静にレースを振り返った。

レースは4番人気で世界ランキング1位のカランダガンがレコードタイムの2分20秒3を叩き出し激戦を制した。これで同馬は直近4戦全てG1に出走し驚異の4連勝。並んでゴール板を駆け抜けた1番人気のマスカレードボールが2着、3着には3番人気のダノンデサイルが入った。

▼ジャパンC 1981年に創設され、日本競馬の国際化の大きく寄与したG1。第1回、第2回は1〜4着が海外馬だったが、第3回でキョウエイプロミスが2着、第4回にカツラギエースが日本馬初のVを飾った。フランキー・デットーリが3勝している。