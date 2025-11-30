森脇梨々夏、“美ボディライン”強調のミニ丈×黒タイツで魅了「クリスマスを意識」
タレントの森脇梨々夏（23）が30日、都内で2026年カレンダー発売記念イベントを開催。イベントを前に取材に応じ、ミニ丈×黒タイツで報道陣を魅了した。
【全身ショット】“美ボディライン”強調のミニ丈×黒タイツ…森脇梨々夏
森脇は、“美ボディライン”強調されたミニ丈×黒タイツの衣装で登場。報道陣からファッションのポイントを聞かれると、「実は今日買ってきて（笑）」とまさかの告白。「この現場入りする前にアクセサリーもお洋服も自分で買ってきたんですけど、優柔不断であんまり自分で決められないので、お母さんとビデオ通話しながら、5個ぐらいに絞った中から選んでもらいました」と明かした。
ファッションのポイントについては「なんだろう…」と悩みながら、「なんかちょっとクリスマス。クリスマスが近いのでクリスマスを意識して見たんですけど、どうですか？」と報道陣に逆質問。「すてきです」と褒められると、満面の笑顔で「ありがとうございます」と返し、報道陣を魅了した。
森脇は、ABEMA『恋する週末ホームステイ』の出演で本格的に芸能活動をスタート。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画でリアクション“ピュアすぎる女の子”として話題に。また今年1月のプロボクシング「井上尚弥VS.金藝俊」戦、11月の「井上拓真VS.那須川天心」戦でラウンドガールを務め人気急上昇。グラビアでも多くの表紙を飾り、タレント・モデルとして多方面での活躍している。
