俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は特番のため、２９日の放送がなかった。ＴＶｅｒでは、間宮ら主要キャストが出演する考察番組「ＴＶｅｒオリジナル座談会『＃イイワル 考察』スペシャル！」を配信。考察界隈で噂される様々な説についてトークした。

１２月６日放送の第８話で明らかになるという「７人目＝森」について、番組では宇都見啓（木村昂）や今國一成（戸塚純貴）ら４人の疑惑人物を列挙。すでに正体を知っている間宮は「今日います」と明かし、新木も「この建物の中にいます」と続けた。

気になる「この建物」だが、その後、スタッフが、自分の妻がその場所の卒業生だと語り、テロップで「たまたまこの日のカメラマンの夫人がロケセットの小学校（現在は閉校）の卒業生でした」と表示された。この日はキングらの母校のシーンを撮影していたとみられる。

「学校」の「森」といえば、３話でキングの娘・花音（宮崎莉里沙）が母親の加奈（徳永えり）に「リョーマが森先生に怒られた」と話しかけていた。リョーマは４話で花音とケンカしていた同じクラスの男子で、森先生は担任教師の名前のように聞こえる。

森先生とみられる担任教師は４話に登場。古舘伊知郎の息子・古舘佑太郎が演じている。