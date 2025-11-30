¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ºÆÄ©Àï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿ºä°æ¥ì¥ª¡¢¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹»ÄÎ±·èÄê¡Ä¡Ö°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡11·î30Æü¡¢¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥êー¥°Ä©Àï¤Î¤¿¤á¤Ë¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ÇÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤Ã¤¿ºä°æ¥ì¥ª¤¬¡¢°ú¤Â³¤¥Áー¥à¤Ë»ÄÎ±¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß32ºÐ¤Îºä°æ¤Ï195¥»¥ó¥Á102¥¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥»¥ó¥¿ー¡£ËÅç¹â¹»¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢À¾µÜ¥¹¥Èー¥¯¥¹¡Ê¸½¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¡Ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¡¢¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¡¢Î©Àî¥À¥¤¥¹¡¢¾ÅÆî¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉBC¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤ËÉã¿Æ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥ê¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é¼¢²ì¤ËÎý½¬»²²Ã¤·¡¢Æ±·î25Æü¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê·ÀÌó¡£·ÀÌóÈ¯É½¤ÎºÝ¤Ë¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤è¤ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥êー¥°Ä©Àï°Õ¸þ¤Î¤¿¤á¡¢º£Åß¤Ç¤Î¥·ー¥º¥óÅÓÃæÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¼¢²ì¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä°æ¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§ÍÍ¡¢ °ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹😁¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºä°æ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿²£ÉÍBCÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª