『おしゃべりキング！コミュ力診断ゲーム』は、2025年9月30日のリリース以降、ゲーム実況者やストリーマーを中心に注目度を高めているタイトルである。ゲーム内容は、プレイヤーがマイクやキーボードを使って実際に話した内容をAIが採点するという構造。脳トレ系からアドリブ性の高いなりきり系、討論風の会話バトルまで、多種多様なお題が用意されている。

【写真】AIとのトークバトルが面白すぎる 配信と神相性のゲーム『おしゃべりキング！』

魔王軍の四天王になるための採用面接や織田信長に現代のものをわかりやすく説明するといった癖の強い課題まで用意されており、配信との親和性が高い。また、トーク内容をそのまま評価するという分かりやすい仕掛けが視聴者にも理解しやすく、配信者がどのような返しやアドリブを見せるのかがエンタメとして成立している点が、人気拡大の大きな要因といえる。

10月中にも数多くの有名ストリーマーが本作をプレイしていたが、最近では加藤純一や2bro.といった人気配信者があらためて触れたことでまた注目を集めている。予想以上に高性能なAIの返答に驚いたり、持ち前のトークスキルで難関を突破したりと、それぞれの配信で面白いポイントがあるため視聴していて飽きない。本作のプレイ動画を見た視聴者からは「ほんま声出して笑ったｗｗゲーム側の反応もちゃんとしててAIの進化スゲェ…」「今年一番笑った配信かもしれない」など、高い評価のコメントが多く寄せられていた。

本作の核は“言葉”であり、どんな内容を話すか、どれだけアドリブで返せるかといった部分がそのまま企画として成立する。予測不能な返しや突発的な失敗が生まれやすく、配信者の個性がそのまま面白さにつながるため、視聴者にも受け入れられやすい。また、お題の多様性によって短時間配信・長時間配信のどちらにも適応しやすく、配信内容の構成が組みやすいことも魅力だ。協力モードでは複数人でワイワイ盛り上がれるため、コラボ配信との相性も良い。こうした特性は、配信者にとって扱いやすいゲームであることの大きな根拠となっている。

本作は単なる一発ネタやバラエティ枠にとどまらず、配信文化との親和性の高さを背景に今後も継続的にプレイされる土壌が整っている。ユーザー評価も高く、リリース後の反応を見る限り、長期的な人気を確保する可能性は十分にあるだろう。開発元のアップデートや新規お題の追加によってゲームの幅が広がれば、より多くのプレイヤーが参入するはずだ。すでに著名な配信者によるプレイ動画も公開されており、新しいタイプのコミュニケーションゲームとして引き続き注目度が上昇していくことが予想される。

（文＝小林嵩弘）