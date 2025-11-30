ITZYリュジン、話題のBTSジョングクカバー選曲秘話「とても難しかった」【インタビュー連載Vol.3】
【モデルプレス＝2025/11/30】5人組ガールズグループ・ITZY（イッチ）の日本セカンドアルバム『Collector』のリリースを記念したモデルプレスのインタビュー連載。ソロ編Vol.3にはリュジン（RYUJIN）が登場。【インタビュー連載ソロ編Vol.3】
ITZYはJYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
インタビュー連載のソロ編では、韓国と日本で行われたファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」で話題を集めたソロパフォーマンスの制作秘話、そしてモデルプレス読者に向けた「夢を叶える秘訣」についても明かしてもらった。
― 『Collector』にちなんで、ついつい集めてしまうものはありますか？
リュジン：（日本語で）私は忘れっぽいときも多くて、集めているものがないです（笑）。
― ファンミーティングではソロパフォーマンスとしてBTSのジョングク（JUNG KOOK）さんの「Standing next to you」を披露されました。選曲の理由やこだわりを教えてください。
リュジン：ファンのみなさんがカッコよくてパワフルなステージを見たいんじゃないかなと思って、ジョングク先輩の「Standing next to you」を選びました。ジョングク先輩は本当に上手な方なので、動画を比較したときに、私なりの魅力をしっかりとアピールできるかどうかが大事だと思っていましたが、とても難しかったですし、思ったよりも練習時間が少なかったので、できる限りベストを尽くして練習に臨みました。ステージでは、ファンの皆さんに本当に喜んでもらえたので、とても胸がいっぱいになりました！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、リュジンさんがこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
リュジン：私は不安がすごく多いタイプなんですが、あれこれ不安要素を考えてばかりいると何もできなくなってしまうということに気づいたので、不安に襲われたらとりあえず無視することにしました。適度に無視をしていくとどうにかなると思えるので、すべては完璧にできなくても、やり過ごすところはやり過ごして…と、そうすれば悔いなく時間を過ごせるんではないかと思えるようになったんです。
― 夢を追いかけている読者の皆さんに向けて、リュジンさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
リュジン：日常の中で小さい夢を持つことです。例えば、今は日本に来ていますが、「スケジュールが終わったらお好み焼きを食べたいな」という、そういう小さい夢を重ねていくと、その時間がとても幸せになって、幸せに過ごせるような気がするんです。ささやかに夢を持って、それを叶えていくことが私にとっての秘訣です。
誕生日：2001年4月17日
