ITZYチェリョン「小さい頃からいつかカバーしてみたいと」念願叶ったカバーパフォーマンス裏話【インタビュー連載Vo.4】
【モデルプレス＝2025/11/30】5人組ガールズグループ・ITZY（イッチ）の日本セカンドアルバム『Collector』のリリースを記念したモデルプレスのインタビュー連載。ソロ編Vol.4にはチェリョン（CHAERYEONG）が登場。【インタビュー連載ソロ編Vol.4】
ITZYはJYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
インタビュー連載のソロ編では、韓国と日本で行われたファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」で話題を集めたソロパフォーマンスの制作秘話、そしてモデルプレス読者に向けた「夢を叶える秘訣」についても明かしてもらった。
― 『Collector』にちなんで、ついつい集めてしまうものはありますか？
チェリョン：個人的にズボンが好きでたくさん集めています。洋服ダンスの半分以上はほとんどズボンです（笑）。可愛いパターンやチェックやストライプの入ってるものが多いです。
― ファンミーティングではソロパフォーマンスとして、Brown Eyed Girlsのガイン（GAIN）さんの「Bloom」を披露されました。選曲の理由やこだわりを教えてください。
チェリョン：小さい頃からいつかカバーしてみたいと思っていて、爽やかな魅力でこの曲を新しく解釈したかったんです。曲もコンセプトもすごく素敵なので選びました。ヒールを履いて椅子の上に登るパフォーマンスは特に一生懸命準備しました。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、チェリョンさんがこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
チェリョン：読者の皆さん、こんにちは、チェリョンです。不安な感情を抱えて生きていらっしゃる方は多いと思います。私も本当にいろいろな不安を抱えていますが、そういう感情に襲われたときは、あまり未来や将来のことばかり心配するよりも、現在を楽しみながら、今この瞬間を笑顔で過ごしたいと考えているんです。皆さんも今この瞬間を楽しみながら、一日一日を過ごしてみてほしいです。
― 夢を追いかけている読者の皆さんに向けて、チェリョンさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
チェリョン：私が秘訣を語るというのは恐れ多くもあり、恥ずかしくも感じられるんですが、まずは自分のことをよく知ることが本当に大事だと思います。自分を知ることが力にもなりますし、自分にはどんな強みがあるのか、そして人にどんなものを見せていけばいいのか、そういったことも把握できるはずです。加えて推進力、努力、これが力になって夢を少しずつ叶えていけるんではないかと思います。
― ありがとうございました。
誕生日：2001年6月5日
ITZYはJYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
