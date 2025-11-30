まさに“超人級”の反応！ 鹿島が16度目のクリーンシート。GK早川友基の超絶ビッグセーブにSNS騒然「まじ意味わからん」「捕球はバケモン」
J１で首位に立つ鹿島アントラーズは11月30日、J１第37節で東京ヴェルディと敵地で対戦。74分に松村優太が奪った１点を守り抜き、１−０の完封勝利を収めた。
今季16度目のクリーンシートに大きく貢献したのが、GK早川友基だ。32分、中央から崩され、ボックス内に進入した松橋優安に至近距離で狙われる。鋭いグラウンダーのシュートに、日本代表の26歳は素早く反応。右手で止めたボールをしっかりと確保した。
ゴール裏のボールボーイも思わず頭を抱える。試合を中継した『DAZN』の公式Xが「まさに“超人級”の反応！」などと綴り、早川のビッグセーブを公開。SNS上では「なんじゃこりゃ...」「完全に１失点というところを防いでくれた早川神！凄すぎる！」「これすごいな」「止めるだけじゃなくて捕球はバケモン」「これ止めれるのまじ意味わからん」といった声があがった。
９年ぶりのリーグタイトルを目ざす鹿島のゴールマウスに、絶対的守護神が立ちはだかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】それ止めるのかよ!? ボールボーイも思わず頭を抱える...鹿島 GK早川友基の超絶ビッグセーブ
