¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡ÛºÆ³«½éÆü¤ËÂìÂôÀµ¸÷ÍÜÀ®½ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬Íè¾ì¡Ö¼«Ê¬¤Î¸å¤¬¿À»³¤µ¤ó¤À¤È·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ä¡×
¡¡Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¹Åç¶¥ÎØ¾ì¤¬ºÆ³«¤·¤¿£±£±·î£³£°Æü¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°³«ºÅ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î£¶£²£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ÆÇ®¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£±Æü¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÂìÂôÀµ¸÷»á¡Ê£¶£µ¡Ë¡££Ã£ÓÃæ·Ñ¤Ë½Ð±é¸å¡¢¸á¸å£±»þ¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥ÉÅï¤Î£±³¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°³«ºÅ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ£±»þ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Áª¼ê¤ÎÍÜÀ®½ê»þÂå¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤ÇÍÜÀ®½ê½êÄ¹¤ò¿À»³Íº°ìÏº»á¡Ê£µ£·¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¸å¤¬¿À»³¤µ¤ó¤À¤È·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¹âÍÈ´¶¡¢¹¬¤»´¶¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ëà¿À»³¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂìÂô»á¤¬½êÄ¹»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÄ®ÅÄÂÀ²æ¡Ê£²£µ¡á£±£±£·´ü¡Ë¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ç¡¢¿¬¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£ºÇ¸å¤ÏÂìÂô»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¯¥ª¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Þ¤Þ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£