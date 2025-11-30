西川貴教、新曲「Ignis -イグニス-」が『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールOPテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西川貴教の新曲「Ignis -イグニス-」が、2026年1月から放送が開始されるTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマに決定したことが発表された。また楽曲の一部を聴くことができるTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールの最新PVも公開された。

■「Ignis -イグニス-」は“かつてない西川貴教”を提示する一曲

『炎炎ノ消防隊』は2015年～2022年に『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載されていた大久保篤による漫画作品のTVアニメ化。2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、2025年4月から第3期となる参ノ章第1クールが放送され、2026年1月から参ノ章第2クールが放送開始となる。

「Ignis -イグニス-」は、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のために書き下ろされた楽曲。絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合したロックナンバー。作詞をTOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)、作編曲をTeddyLoidが手掛け、“かつてない西川貴教”を提示する一曲となっている。西川貴教からのコメントも届いている。

■番組情報

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール

◇放送

2026年1月9日(金)からスタート

毎週金曜25:53～

MBS／TBS／CBC “アニメイズム”枠ほか

AT-Xは2026年1月12日(月)から毎週月曜21:00～

◇配信

最新話放送後、Netflixにて独占配信

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

