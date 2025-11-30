¡Ö¼«Ê¬¤Î¡È¥¢¥È¥ê¥¨¡É¤ò¿®¤¸¤Æ¿Ê¤à¡×¡½¡½Palette Parade²ÆÌÜ»ÖÊæ¤¬¸ì¤ë¡¢¸ÉÆÈ¤È³Ð¸ç¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤¿Ì¤Íè
¡¡7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPalette Parade¡Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¡Ë¤Î²ÆÌÜ»ÖÊæ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¡È¥¢¥È¥ê¥¨¡É¤òÃ¯¤è¤ê¿¼¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶Ê¡Öatelier¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¡£È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢5¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¡È¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢²ÆÌÜ¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤«¤Ê¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Â¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ÎÍ¥Îô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¡¢Ëá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¸«¤¿¤êSNS¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ê¡£Í½Äê¤òËº¤ì¤ë¤°¤é¤¤Ç®Ãæ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£»äÀ¸³è¤Î·ä´Ö¤µ¤¨¡È³èÆ°¡É¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇ§ÃÎ¤Î¹¤¬¤ê¤ÏÍ§¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¹¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¶öÁ³¸«¤«¤±¤¿Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤âÆÏ¤»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬Áý¤¨¤ëº£¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²ÆÌÜ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤À¡£note¤ÇÄÖ¤ë¥Ö¥í¥°¤Ï¼«¿È¤Î»×¹Í¤òÃúÇ«¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¾ì½ê¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç´¶¤¸¤¿¾×Æ°¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ»ö¤Î´¶ÁÛ¤¬¤Þ¤¿¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏnoteÊÔ½¸Éô¤Î¡È·î´Ö¥È¥Ã¥×¡É¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î24Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÅìÌ¾ºåÌµÎÁ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¡È¥Î¥ê¤ÇÍè¤¿¿Í¡É¤¹¤é¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¤ÎÎº¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¤´¤à¡£½é¸«¤Î´ÑµÒ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤àµ¤³µ¤È¡¢Æü¡¹»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¶»¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¾å¤¬¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍèÇ¯·Þ¤¨¤ë5¼þÇ¯¡£¡Ö¡Øatelier¡Ù¤Ï³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹²Î¡£5Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£µ»½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½Ï¡É¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤ë¾ì½ê¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¡£³ëÆ£¤·¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Î¡È¥¢¥È¥ê¥¨¡É¤ò¿®¤¸¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÆâÂ¦¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤È³Ð¸ç¤¬5¼þÇ¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤ó¤Ê¸÷¤òÊü¤Ä¤Î¤«¡£²ÆÌÜ¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£