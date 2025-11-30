³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª ¡Ú½µ´ÖÅ¸Ë¾¡Û―Äñ¹³ÀþÆÍÇË¤òÁÛÄê¤·¤¿¥í¥ó¥°ÂÐ±þ
¡¡º£½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢Â¤â¤È¤Ç¾åÃÍÄñ¹³Àþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê5Ëü0350±ß¡ËÆÍÇË¤ò¤Ë¤é¤ó¤À²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Àè½µ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï12·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¤¬Â³¤¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤Ê¤É»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¡¢5Ëü±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤¿¡£Á°½µ¤Î²¼ÍîÊ¬¤òËä¤á¤ë·Á¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢Äñ¹³Àþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë25ÆüÀþ¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡¡28Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢ç±Ãå´¶¤Î¶¯¤¤Áê¾ìÅ¸³«¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢5Ëü±ßÀÜ¶á¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ì»þ5Ëü0350±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£28Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï½ËÆüÌÀ¤±¤ÎÃ»½Ì¼è°ú¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬12·î¤ÎFOMC¤ÇÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬5ÆüÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï´¶¼Õº×¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ËÆþ¤ëÅê»ñ²È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Íø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç³¤³°Àª¤Î¥Õ¥íー¸º¾¯¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢5Ëü±ß¸Ç¤á¤«¤é¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤êÄñ¹³Àþ¤òÂª¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ÎÇä¾å¤¬Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÃÂ®¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÇ¯Ëö¾¦Àï¤¬¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤â»Ù±çºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁ°½µ¸åÈ¾¤«¤éÃæ´ÖÇÛÅö¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·îÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤ÆÇÛÅö¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÁí³Û¤ÇÌó8Ãû8000²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÅö¶â¤ÎºÆÅê»ñ¤Ø¤Î»×ÏÇ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¼ûµëÌÌ¤Ç¤Î²¼»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥çー¥È¤òÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤è¤¦¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï25ÆüÀþ¿å½à¤Ç¶¯¼å´¶¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü±ß¤«¤é5Ëü0375±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£Äñ¹³Àþ¤Ç¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥«¥ÐーÁÀ¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤Ê¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢25ÆüÀþ¤òÌÀ³Î¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü1340±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü0375±ß¤«¤é5Ëü1375±ß¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë+1¦Ò¿å½à¤Ï¡¢11·îÃæÈ×¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿å½à¡ÊÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ï25ÆüÀþ¤¬Äñ¹³¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¿å½à¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢11·î4Æü¤Î5Ëü2700±ß¤ò¥Ôー¥¯¤È¤·¤¿ÂçÉý¤ÊÄ´À°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ìµ¤¤Ë+2¦Ò¡Ê5Ëü2340±ß¡Ë¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü±ß¤«¤é5Ëü2000±ßÊÕ¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÇäÇã¹â¤ÏÊÆ¹ñµÙ¾ì¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢28Æü¤Ë¤Ï10·î20Æü°ÊÍè¤Î19²¯³ôÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£½µÌÀ¤±°Ê¹ß¤âÇö¾¦¤¤¤¬Â³¤¯¤È¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î±Æ¶Á¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤¹¤ëÀèÊª¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¥ó¥É·ÁÀ®¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¡¡28Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï16.35¡Ê27Æü¤Ï17.21¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£½µ´Ö¡Ê21Æü¤Ï23.43¡Ë¤Ç¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤ÇÄã²¼·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢25Æü¤Ë200ÆüÀþ¡Ê19.72¡Ë¡¢25ÆüÀþ¡Ê19.21¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¡¢26Æü¤Ë¤Ï75ÆüÀþ¡Ê17.44¡Ë¤ò²¼È´¤±¤¿¡£½ËÆüÌÀ¤±28Æü¤Ï°ìÃÊ¤ÈÄã²¼¤·¡¢°ì»þ15.78¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê10·îÈ¾¤Ð°ÊÍè¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¡¢11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ28.27¤Þ¤ÇµÞ¿¤·¤¿Ê¬¤ò´°Á´¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Àè½µËö¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.86ÇÜ¡Ê27Æü¤Ï14.87ÇÜ¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£½µ´Ö¡Ê21Æü¤Ï14.77ÇÜ¡Ë¤Ç¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µµÞÍî¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤Ï½µ½é¤³¤½Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¤âÇã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ä¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¼¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë-1¦Ò¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¸«¶Ë¤á¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£ÆÍÇË¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢25ÆüÀþ¡Ê15.16ÇÜ¡ËÊÕ¤ê¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡11·îÂè3½µ¡Ê11·î17Æü-21Æü¡Ë¤ÎÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç¤Ï2½µÏ¢Â³¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Çã¤¤±Û¤·³Û¤Ï7408²¯±ß¡Ê11·îÂè2½µ¤Ï3359²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½Êª¤Ï3836²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡ÊÆ±5147²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤È2½µ¤Ö¤ê¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡£ÀèÊª¤Ï1Ãû1245²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡ÊÆ±1787²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤È6½µ¤Ö¤ê¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç1233²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤È2½µ¤Ö¤ê¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡£¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç2517²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢3½µÏ¢Â³¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÍ×¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢12·î1Æü¤Ë7-9·î´üË¡¿Í´ë¶ÈÅý·×Ä´ºº¡¢¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛÈ¯¸À¡¢ÊÆ¹ñ11·îISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡¢2Æü¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ËµÄÄ¹È¯¸À¡¢3Æü¤ËÊÆ¹ñ11·îADP¸ÛÍÑÅý·×¡¢ÊÆ¹ñ9·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢ÊÆ¹ñ11·îISMÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡¢4Æü¤ËÊÆ¹ñ10·îËÇ°×¼ý»Ù¡¢5Æü¤Ë10·îÁ´À¤ÂÓ²È·×Ä´ºº¡¢10·î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡¢ÊÆ¹ñ9·î¸Ä¿Í½êÆÀ¡¢ÊÆ¹ñ9·î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
――¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È――
¡üSQÃÍ
12·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39434.85¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2738.68
01·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39343.19¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2726.70
03·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡36483.79¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2684.98
02·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39432.64¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2775.06
03·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡36483.79¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2684.98
04·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡32737.29¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2418.70
05·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡37572.13¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2733.00
06·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡38172.67¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2776.06
07·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡40004.61¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2830.46
08·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡41368.58¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3004.82
09·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡45016.28¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3175.61
10·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡48779.14¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3241.66
11·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡50323.66¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3339.97
¢¡Æü·Ð225ÀèÊª¡ÊÆüÂ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÏÃÍ¡¡¡¡ ¹âÃÍ¡¡¡¡ °ÂÃÍ¡¡¡¡ À¶»»ÃÍ¡¡ Á°ÆüÈæ
25/12¡¡11·î28Æü¡¡ 50150¡¡¡¡50270¡¡¡¡49990¡¡¡¡50250¡¡¡¡+120
25/12¡¡11·î27Æü¡¡ 49730¡¡¡¡50350¡¡¡¡49410¡¡¡¡50130¡¡¡¡+450
25/12¡¡11·î26Æü¡¡ 48670¡¡¡¡49780¡¡¡¡48260¡¡¡¡49680¡¡¡¡+1080
25/12¡¡11·î25Æü¡¡ 48410¡¡¡¡49730¡¡¡¡48030¡¡¡¡48600¡¡¡¡-180
¡þTOPIXÀèÊª¡ÊÆüÂ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÏÃÍ¡¡¡¡¡¡¹âÃÍ¡¡¡¡¡¡°ÂÃÍ¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ¡¡¡¡Á°ÆüÈæ
25/12¡¡11·î28Æü¡¡ 3369.5¡¡¡¡3383.5¡¡¡¡3360.5¡¡¡¡3379.5¡¡¡¡+10.5
25/12¡¡11·î27Æü¡¡ 3368.5¡¡¡¡3391.5¡¡¡¡3349.0¡¡¡¡3369.0¡¡¡¡+2.0
25/12¡¡11·î26Æü¡¡ 3292.5¡¡¡¡3367.0¡¡¡¡3282.5¡¡¡¡3367.0¡¡¡¡+77.0
25/12¡¡11·î25Æü¡¡ 3281.0¡¡¡¡3338.5¡¡¡¡3266.5¡¡¡¡3290.0¡¡¡¡-11.0
¡ü¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡±ß·ú¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ¡¡ Á°ÆüÂçºåÈæ
11·î28Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡50230¡¡-20
11·î27Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡µÙ¾ì
11·î26Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡50110¡¡+430
11·î25Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡49145¡¡+545
11·î24Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡49525¡¡+745
¢¨Á°ÆüÈæ¤ÏÂçºå¼è°ú½ê½ªÃÍÈæ
¢¢ºÛÄê¼è°ú¤Ë·¸¤ë¸½Êª¥Ý¥¸¥·¥ç¥óºÛÄê»Ä¡Ê¶â³Û¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡Çä¤ê¡¡¡¡¡¡Á°½µËöÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µËöÈæ
11·î21Æü¡¡¡¡¡¡ ¡¡28²¯±ß¡¡ -482²¯±ß¡¡¡¡2Ãû3074²¯±ß¡¡¡¡+2762²¯±ß
11·î14Æü¡¡¡¡¡¡¡¡511²¯±ß¡¡ -200²¯±ß¡¡¡¡2Ãû0311²¯±ß¡¡¡¡+1647²¯±ß
11·î07Æü¡¡¡¡¡¡¡¡712²¯±ß¡¡ +691²¯±ß¡¡¡¡1Ãû8664²¯±ß¡¡¡¡-2818²¯±ß
10·î24Æü¡¡¡¡¡¡ ¡¡12²¯±ß¡¡ -499²¯±ß¡¡¡¡2Ãû4549²¯±ß¡¡¡¡+2932²¯±ß
10·î17Æü¡¡¡¡¡¡¡¡511²¯±ß¡¡ +489²¯±ß¡¡¡¡2Ãû1617²¯±ß¡¡¡¡-4271²¯±ß
10·î10Æü¡¡¡¡¡¡ ¡¡22²¯±ß¡¡-2058²¯±ß¡¡¡¡2Ãû5888²¯±ß¡¡¡¡+3076²¯±ß
¢¢ºÛÄê¼è°ú¤Ë·¸¤ë¸½Êª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê³ô¿ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çä¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á°ÆüÈæ¡¡¡¡Çã¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°ÆüÈæ
11·î26Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ ¡Þ0Ëü³ô¡¡ 10²¯1787Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+5592Ëü³ô
11·î25Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ ¡Þ0Ëü³ô¡¡¡¡9²¯6194Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-207Ëü³ô
11·î21Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡ -2289Ëü³ô¡¡¡¡9²¯6402Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+1²¯7691Ëü³ô
11·î20Æü¡¡¡¡¡¡ 2406Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+375Ëü³ô¡¡¡¡7²¯8711Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+924Ëü³ô
11·î19Æü¡¡¡¡¡¡ 2030Ëü³ô¡¡¡¡ +1815Ëü³ô¡¡¡¡7²¯7786Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+1417Ëü³ô
11·î18Æü¡¡¡¡¡¡¡¡214Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-878Ëü³ô¡¡¡¡7²¯6369Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-4204Ëü³ô
11·î17Æü¡¡¡¡¡¡ 1093Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ -65Ëü³ô¡¡¡¡8²¯0574Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-1825Ëü³ô
11·î14Æü¡¡¡¡¡¡ 1158Ëü³ô¡¡¡¡ -1768Ëü³ô¡¡¡¡8²¯2399Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-2341Ëü³ô
11·î13Æü¡¡¡¡¡¡ 2926Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+355Ëü³ô¡¡¡¡8²¯4741Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-511Ëü³ô
11·î12Æü¡¡¡¡¡¡ 2571Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+908Ëü³ô¡¡¡¡8²¯5252Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+7312Ëü³ô
11·î11Æü¡¡¡¡¡¡ 1662Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ +32Ëü³ô¡¡¡¡7²¯7940Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+453Ëü³ô
11·î10Æü¡¡¡¡¡¡ 1630Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ +32Ëü³ô¡¡¡¡7²¯7487Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+479Ëü³ô
11·î07Æü¡¡¡¡¡¡ 1598Ëü³ô¡¡¡¡ +1526Ëü³ô¡¡¡¡7²¯7008Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-2206Ëü³ô
11·î06Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-618Ëü³ô¡¡¡¡7²¯9214Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-1254Ëü³ô
11·î05Æü¡¡¡¡¡¡¡¡690Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+618Ëü³ô¡¡¡¡8²¯0469Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-7343Ëü³ô
11·î04Æü¡¡¡¡¡¡¡¡ 72Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ ¡Þ0Ëü³ô¡¡¡¡8²¯7812Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-292Ëü³ô
