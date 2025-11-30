「千葉ロッテのマリーンズの一員になれて嬉しいです」。

ロッテの育成1位・中山優人（水戸啓明高）は契約を終えて、マリーンズ入団を喜んだ。

最速146キロ右腕の中山は、今年夏に行われた茨城県大会予選の水城戦で完全試合を達成。右打者のアウトコース、左打者のインコースに投げ込むストレートは非常に良い。中山自身もストレートは「自信のあるボール」と話す。プロでは「常時155は投げたい」と意気込む。

変化球もスライダー、チェンジアップ、スプリットなどを投げる。映像を見ると、左打者のインコースに投げるスライダー、チェンジアップは素晴らしかった「スライダーは横曲がりで速いというのを意識して投げています」とのこと。変化球の中で自信を持っているのが、スプリットとスライダーの2球種。プロに入ってからは「スプリットをもっと良くしていきたいと思います」と話した。

また、打者によって間合いを変えて投げたりするなど、打者のタイミングを外したりしている。「そこも自分も考えながらやっていました」と明かす。

間合いを変えて投げるようになったきっかけについては「まっすぐと変化球では抑えられない時もあったので、タイミングを変えたりして抑えるようにしました」と説明した。

将来は「球界ナンバーワンと言われるピッチャーになりたいです」と目標を掲げる。No.1のピッチャーになるために、「体が細いので、もっと大きくしてボールの質を高めていって、全部が一流になれるような投手になりたいです」と目を輝かせた。

ドラフト同期で同学年のドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）、同3位・奥村頼人（横浜高）の投手2人は、チームメイトでもあり、球界ナンバーワン投手になる上でライバルにもなる。彼ら2人に負けていない部分について中山は「コントロールは勝てるかなと思います」とキッパリ。将来は切磋琢磨して、彼らと共に一軍で投げたい思いを持っている。ちなみに、石垣とは面識があり、「石垣とは喋ったことがあって、優しい感じの人です」とのことだ。

ロッテではどんな活躍を見せたいか訊くと、「優勝を決める試合で投げたいと思います」と力強く話した中山。育成選手での入団ではあるが、プロの体を作れば、将来的には石垣、奥村、さらには田中晴也、木村優人らとともにマリーンズの投手陣を引っ張る存在になってくれそうだ。

取材・文＝岩下雄太

▼ 中山優人

生年月日：2007年4月18日生

守備位置：投手

身長 / 体重：182センチ / 65キロ

投 / 打：右 / 左

経歴：水戸啓明高−ロッテ（育成ドラフト1位）