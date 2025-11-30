ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、ディズニーの「ズートピア2」と初めてコラボレーションした新作アイテムを、ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで12月4日（木）の午後8時から、全国の店舗で12月5日（金）から発売する。

「Maison de FLEUR」からDisney Collection『Zootopia2』が初登場！キツネの「ニック」のアイテム発売

12月5日に公開されるシリーズ最新作の「ズートピア2」とコラボレーションした今回は、キツネのキャラクター「ニック」をモチーフにしたアイテム全4型がラインアップする。

ニックを刺繍した「スカーフ付トートバッグ」（9900円）は、アイボリーにブラウンの縁取りで、ブルーのスカーフがセットになっている。スカーフの片面はニックが着用しているネクタイの柄、もう片面は帽子の柄がデザインされている。



映画の中でニックが作ったアイスキャンディをふわふわ素材で表現したピンクの「キャンディチャーム」（4400円）は、ストラップ部分にクリアビーズとリボンが付いている。

「Nick/スカーフ付トートバッグ」（カラー：Ivory 9900円）

「Nick/キャンディチャーム」（カラー：Pink 4400円）

ふわふわ素材のニックの「フェイスポーチ」（4950円）や、チャームポイントの「しっぽチャーム」（4200円）もお目見えする。チャームには、帽子を被ったニックをプリントしたレザー調パーツが付いている。

「Nick/フェイスポーチ」（カラー：Brown 4950円）

「Nick/しっぽチャーム」（カラー：Brown 4200円）

Maison de FLEURのディズニーコレクション「ズートピア2」の新作アイテムは、ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで12月4日（木）の夜8時から、全国の店舗で12月5日（金）から発売する。価格は税込み。