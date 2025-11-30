「ワールド・ビア・カップ」金賞の盾を手にする楠瀬さんと鈴木さん

山梨県北杜市のクラフトビール醸造所「うちゅうブルーイング」のビールが今年5月、米国で行われた世界最大規模の品評会「ワールド・ビア・カップ」で金賞に輝いた。日本のホップ発祥の地・北杜で、男女2人が独学で快挙を成し遂げた。「手にした人が驚くものを」という気持ちが原動力だ。（共同通信＝平川裕己）

原料の組み合わせと発酵過程の微妙な温度変化で、ビールは無数の味になる。人も無限の可能性があるとの思いで「宇宙」と命名。受賞したのは、白い缶に、オレンジやマンゴーのようなフルーティーな香りが特徴の「宇宙Relax」だ。

創業者の楠瀬正紘さんと鈴木ルミコさんは、高知県で仕事を通じて知り合い、北杜市の雄大な自然に一目ぼれして2009年に移住。2016年に訪れた米国ポートランドで飲んだクラフトビールの香りや味、見た目に衝撃を受けた。老若男女がビールを手に語らう様子が、「ビール＝居酒屋」のイメージを覆した。

趣味でみそや米こうじをつくっていた楠瀬さんは、ゼロからビール造りに着手。原料のホップ栽培から始めた。北杜市が日本のホップ栽培発祥の地だと知り「ビールの神様に導かれたのかな」と縁を感じた。1年半かけて工場も手づくりした。

2018年5月にインターネットで販売してから徐々に口コミで広がり、半年後には即日完売するように。販売企画やデザインを担当する鈴木さんは「見た目にもこだわり、女性も手に取りやすい“映える”デザインを心がけている」と話す。

北杜市の道の駅と、東京・虎ノ門ヒルズで販売。時期によって入れ替わる10種類以上の個性的なビールが缶やその場で、千円弱から楽しめる。

これまでの仕込みは3千回近く、約400種類を手がけた。楠瀬さんは「自分が満足するビールを追求したい」と情熱は衰えない。鈴木さんも「ビールを通して喜ぶ人を増やしたい」と話す。二人三脚での、ビールという宇宙への旅は続く。

工場内で談笑する楠瀬正紘さん（左）と鈴木ルミコさん＝2025年10月、山梨県北杜市

