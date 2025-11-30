高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛抗議している問題で、東京の「中華人民共和国駐日本国大使館」のＸ（ツイッター）が３０日昼に、高市発言を批判する投稿などを連続投稿した。

中国語と日本語版、高市政権に批判的な投稿のリポストを含め９連投。「『高市氏の誤った発言は、日本軍国主義の亡霊を呼び戻すものであり、中国の内政への干渉だ』『これは国際法および国際関係の基本原則への明白な挑戦である』−−海外の多くの識者が正義の声を上げている」などの内容。

計１０００件を超えるコメントがつき、日本語では「プロパガンダですね」「高市首相は間違っていません」「という日本国への内政干渉というギャグｗ」「中国は、大阪府総領事の言動を正しいと考えているのですか？」「大阪総領事の謝罪はまだ？」「識者の言動には従わなければならないものなのか？」「毎日、なじった発言して、駐日本国大使館の仕事？」「大使館が何やってんの？」「首を斬ってやるは内政干渉ではないのですか？」などの反論や、揶揄する投稿も相次ぎ、荒れ模様となっている。