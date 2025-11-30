Ｎｅｔｆｌｉｘの韓国ドラマ「イカゲーム」シーズン１に出演し、世界的に知名度を上げた俳優のホ・ソンテ（４８）が２１日、現地で放送された「チョン・ヒョンム計画３」に出演し、大企業をやめて俳優を目指した時間を振り返った。

過去に番組で、ホ・ソンテとともに海外旅行をしたタレントのクァクチューブ（３３）は「僕が会った人の中で、最も演技と実際の姿の違う人。（作品では）いつも人を脅迫して、罵って、殺している」と笑わせ、ホ・ソンテの人柄を表現。チョン・ヒョンム（４８）は「僕は映画『犯罪都市』で、（ホ・ソンテが）唾を吐くシーンが名場面トップ３に入ってる」とその演技力を称賛した。

チョン・ヒョンムはホ・ソンテに「『イカゲーム』に出演してから、海外での反応が爆発したのでは？」と尋ねると、クァクチューブが「オーストラリアでは、ほとんどの人が知っていた」と驚いた当時を振り返った。

ホ・ソンテは「会社をやめたのが結婚してわずか６カ月だったし、その当時は誰もがうらやむ大企業に在籍していたので、（俳優になるという決意は）あまりにも無謀な行為だった」「給料は少なくなかった。今の僕が考えても、現実的にあり得ない」と述懐した。ホ・ソンテは大手家電メーカー・ＬＧ電子の海外営業部に従事した後、韓国造船業界のビッグ３と呼ばれるＨａｎｗｈａオーシャンの大宇造船海洋に転職。課長昇進を控えた２０１１年、３４歳で同社をやめ俳優を目指した。

６０余作以上で、端役として出演しながら「（バイトで）やらなかったものはないのでは。運転の代行、宅配荷物の積み下ろし、おもちゃの包装、電子会社のプロモーションブース、倉庫のようなところで２泊３日の警備もした」「それでも、オーディションを受け続けるしかない。プロフィールを（業界内に）回すことが仕事だから」と淡々と語った。そんなホ・ソンテは、自身のターニングポイント作品として２０１６年に韓国で公開された映画「密偵」を上げ「恩人のような作品。『密偵』に出演していなければ、僕はここにいなかった」と明かした。

最近はドラマ「グッドボーイ」で、パク・ボゴムの上司役でコミカルな演技を披露したほか、１２月３日に韓国での公開を控えている映画「情報屋」（原題）で念願の初主演を務めている。