「ワイドパンツ苦手」な40・50代へ！【大人のハニーズ】すらっと見え狙える！「値下げパンツ」

ワイドパンツは下半身が大きく見えてしまいそうで苦手……というミドル世代も、センタープレス入りなら脚がすらっと見えやすくトライしやすいかも。手に取りやすい価格で探すなら【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックして。オンにもオフにも使いやすい上品なワイドパンツが、今ならお値下げ中です。

センタープレスの縦ラインですらっと見え

【GLACIER lusso】「ワイドストレートパンツ」\2,480（税込・セール価格）

ワイドパンツのダボっとしたシルエットが苦手なら、縦ラインが強調されるセンタープレス入りを選んで。公式サイトによると「脚をすらっと綺麗に見せる、こなれ度抜群のデザイン」とのこと。きちんと感がありながら、ウエストは後ろゴムで楽ちんなのが魅力。ベージュ・ブラックの上品な色味に加え、冬コーデを明るく見せてくれそうなイエローもラインナップ。

体型カバーも◎ リラックス感のあるワイドパンツ

【GLACIER lusso】「ワイドパンツ」\3,980（税込・セール価格）

ゆったりとしたワイドシルエットで、脚のラインをカバーするパンツ。公式サイトには「脚をすらっときれいに見せてくれる」とあり、楽ちん & きれい見えが叶いそうです。シワになりにくい素材が使われているため、お手入れもしやすい優れもの。紺とグレーのストライプ柄のほか、無地のブラック・杢チャコールも揃っています。コンパクトなトップスでメリハリをつけて、上品に仕上げるのが◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M