G1・ジャパンカップ

30日に行われた中央競馬のG1・ジャパンカップ（東京芝2400メートル）で大アクシデントが発生した。アドマイヤテラ（牡4、友道）に騎乗した川田将雅騎手が落馬して競走中止に。同馬は騎手を乗せずに走り切り、“トップ”でゴールした。カラ馬での快走にファンからは驚きの声が上がった。

スタート直後につまづく形となり、川田が落馬した芦毛のアドマイヤテラ。レースにはそのまま参加し、まさに馬なりでポジションを押し上げていくと、先頭争いを繰り広げながら直線に向いた。

今年の欧州年度代表馬、フランスのカランダガン（セン4、グラファール）とマスカレードボール（牡3、手塚）が壮絶な叩き合いを演じる中、内からグイっと伸びて“1位”でゴールした。

カラ馬での激走にX上の競馬ファンからは様々な声が上がる。

「みんなに沿ってちゃんと完走できてお利口さん」

「2頭に並ばれたらまた末脚を使ってました 強いアドマイヤテラ」

「アドマイヤテラは競馬が上手いなぁ」

「アドマイヤテラ賢かったなぁ。完全に競馬を理解してる走り方だった」

「アドマイヤテラは落馬したのにあの走りっぷりすごくない？」

「最後差し返してるアドマイヤテラもすげえな」

ただ、アドマイヤテラの影響を受けた馬もいるため、「所々でカラ馬が邪魔になってしまったな」「カラ馬が終始邪魔だったこれも運」「カラ馬の不利受けたなあ クロワデュノールよく頑張ったよ」などのコメントもあった。

レースを制したのはカランダガンで、勝ち時計2分20秒3は驚異のレコードだった。



（THE ANSWER編集部）