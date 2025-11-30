一緒に貯めた一千万を【FXで溶かしていた夫】「もう絶対にしない」と謝る夫を許してしまった末路

温厚な旦那さんと幸せな結婚生活を送ってきた知人Aさん。しかし、夫の自制心を失った行動により、貯金を一気に失ってしまいます。その時、Aさんが取った行動とは？ 当時の話を聞いてきました。

夫婦で資産形成に励んでいた

私は夫と二人暮らし。もともと子供は望んでおらず、お互いの自由な時間や生活を優先したいと考えていました。

また老後はお金に困ることなく、豊かな生活がしたいという夢を掲げていた私たち。それぞれ一生懸命仕事や節約に励み、これまで全力で貯金をしてきました。

夫はとても優しく、一緒にいると落ち着けるパートナー。夫婦の価値観も合っているし、このままずっと一緒にいるものだと思っていました。

突然のカミングアウト

しかし、ある日の夜「貯金を使ってしまった」と夫から突然告白されたのです。

夫は私に内緒で、会社の先輩から勧められたというFXを始めていました。最初はおこづかいで楽しむ程度でしたが、得た利益をもっと大きくしようと、つぎ込む金額がどんどん増えていきました。

気が付けば、夫名義の口座の残高はほぼ0。さらに夫婦で貯めていた定期預金も使い込んでいました。その金額は約一千万……。私は頭の中が真っ白になりました。

「もう絶対にしない！ これから一生懸命働いて取り戻すから許してくれ！」泣きながら土下座する夫に、私はこう告げました。「今回だけはあなたを信じる。だけど次やったら許さないから」