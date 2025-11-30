元ＳＫＥ４８でタレントの山内鈴蘭が３０日、都内で「おきにいり 山内鈴蘭写真集」（双葉社、税込４１８０）の発売記念イベントに登場した。

グループ卒業後もテレビやラジオだけでなく、得意のゴルフを生かして幅広い活躍をする山内のセカンド写真集。当初は国内での撮影を予定していたが、ゴルフ関係企業の協賛を受け、タイでの撮影となった。「ゴルフからたくさんの皆さんとお会いして、このような作品になっているし、タイにも行けたのは企業様のおかげ」と感謝した。

撮影に関して「ＮＧ一切ない」と明かし、「今までのグラビアの中で一番脱いだかな。最初は服を着ていたんですけど、全シーン全部脱ぐ。どこまで山内鈴蘭ができるのかというチャレンジでした」と振り返った。作品の魅力については「リアルに何も着ない撮影は初めてで、カメラマンに自分の全てをさらけ出した。その恥ずかしさがよりリアルで、とてもいい作品に仕上がった」とアピールした。

今年、３０歳を迎えた山内は「お仕事にも責任感や女性としての目標を考えていく中、山内鈴蘭を見つけてくださる皆さんに改めて感謝だなと思いました」と１年を振り返った。