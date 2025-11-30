「明治安田Ｊ１、神戸０−０ＦＣ東京」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸はホーム最終戦で０−０で引き分けた。試合前まで勝ち点１差だった京都、広島が勝ったため、神戸は５位に転落した。吉田孝行監督は試合後のセレモニーで「今季限りで退任することにしました」と目に涙を浮かべて発表した。

あいさつで「１年間ご支援、ご声援ありがとうございました。今季もタイトルを目標に頑張ってきましたが、自分の力不足で申し訳ございません」と謝罪。続いて、今季限りでの退任を発表し「苦しい状況で監督を引き受けて、ここ３年は優勝争いするチームに成長しました。ピッチで躍動する選手たちが好きでした。このスタジアムの雰囲気、何よりサポーターの声援が力になりました」と時折、声を詰まらせながら話した。

主将のＤＦ山川は監督について「びっくりしました。ここまで引っ張っていただき、強くしていただきありがとうございました。感謝しかありません」とあいさつした。

試合は、前半からボールを保持し、相手陣内で攻め続けたが、相手の守備に阻まれ決定機を決められず、後半追加タイムになってもスコアを刻むことはできなかった。３７試合で総得点４６と少ない今季を象徴した。

３連覇を目指した今季は前節のＧ大阪戦で引き分け、優勝の可能性はなくなっていた。２連覇がかかっていた天皇杯も準優勝だった。

吉田監督は２０２２年途中から３度目の神戸監督に就任。２３、２４年にＪ１連覇を果たし、２４年は天皇杯との２冠を達成した。