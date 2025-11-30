「関西大学ラグビー、天理大４７−１５京産大」（３０日、花園ラグビー場）

全勝対決を制して関西２連覇を達成した天理大の小松節夫監督が、会見で不祥事を起こしたことについて自ら言及した。６月に部員２人が大麻取締法違反で逮捕され、ラグビー部が７月末まで活動停止処分を受けていた。同監督は「６月に不祥事を起こして、シーズンを戦えるのかどうか。なんとかリーグ戦に出させてもらえるだけでもありがたいことでした」と切り出した。

後半ロスタイムに勝負を決定づける独走トライを挙げた主将のＳＯ上ノ坊駿介（４年＝石見智翠館）も「（チームが）不祥事を起こしてしまっているので、ラグビーができることに感謝しています。京産大さんに勝っても、あまり喜ばずに次の大学選手権に向けて頑張るという思いです」と真剣に語った。

計７トライを奪う圧勝にも、小松監督は「京産大さんは長年のライバル。結果的に優勝はできましたけれども、我々はチャレンジャーとして体を張って大学選手権も戦っていく」と喜びを控えて、次の戦いを見据えた。