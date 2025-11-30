タッカーに「4億ドルの契約はもはや提示されない」短期で高額になる可能性も　“争奪戦”の行方はドジャースかヤンキースか

タッカーは短期で高額な契約となるのか(C)Getty Images

今オフFA市場の目玉とされているカイル・タッカーには、ドジャースやヤンキースなど数球団が獲得に動くと予想されている。

その契約はこれまでの報道で、10〜11年の長期契約で4億ドル（約613億円）とまでいわれていたが、米スポーツ専門局『ESPN』によれば、MLBの球団幹部が匿名で話した情報として、「4億ドルの契約はもはや提示されない可能性がある」という。

ある球団幹部の一人が「私の予想では、彼は（アレックス）ブレグマンのような、短期で年俸が高く、オプトアウト付きの契約を結び、26年か27年に素晴らしいシーズンを送り、さらに良い年を終えて再びFA市場に出るだろう」と述べている。

タッカーは今季、ケガの影響もあり136試合で打率.266、22本塁打、73打点、OPS.841の成績で終え、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、OPSに関しては、彼のキャリアの中でも低い部類に入り、キャリア平均の.865を24ポイント下回ったという。