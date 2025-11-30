◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

今季優勝者１７人と賞金ランク上位１２人などの計３０選手が最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（１２月４日開幕・東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）出場権を獲得した。

今季ツアー優勝者の資格で今大会初優勝を飾った大岩龍一、小西たかのり、浅地洋佑、金子駆大、清水大成、阿久津未来也、蟬川泰果、池村寛世、比嘉一貴、小斉平優和、長野泰雅、金谷拓実、勝俣陵、下家秀琉、片岡尚之、佐藤大平、塚田よおすけが出場権を手にした。

また、賞金ランク上位の資格で堀川未来夢、米沢蓮、吉田泰基、木下稜介、今平周吾、小木曽喬、岩田寛、宋永漢（ソン・ヨンハン、韓国）、坂本雄介、李尚熹（イ・サンヒ、韓国）、細野勇策、原敏之が出場を決めた。

世界ランク上位１００位（１１月２３日付９８位）以内の日本ツアーメンバー上位３人の資格で、今季は欧州ＤＰツアーを主戦場にし、来季の米ツアー出場権を獲得した２３年賞金王・中島啓太も出場する。今年で第６２回大会を迎えるシーズン最終戦の伝統のメジャーは、賞金総額１億３０００万円、優勝賞金４０００万円の４日間、７２ホールストロークプレーで争われる。