³»ÄÍ½ÓÉ§»á¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î²ñ¸«¤Ë»ä¸«¡Ö¤â¤·Ãí°Õ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¼þ¤ê¤Ë¤â´öÊ¬¤«¤ÎÀÕÇ¤¤¬¡×
¡¡¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³»ÄÍ½ÓÉ§»á¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬26Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤ÎÁÊ¤¨¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï6·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¤Î¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£º£·î26Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¡£°ìÊý¤Ç¶ÉÂ¦¤«¤é°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡³»ÄÍ»á¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤òÇÒ¸«Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖØÞØ¬¤µ¤ì¤¿¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÀ¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»ö¤Ë¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹Í¤¨¤ë¤È¿´Ãæ»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤·º£²ó¤Î°ì·ï¤ÏÊ£¿ô¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤éÂè»°¼Ô¤ÇÄ´ºº¤·ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÎ×»þ¼èÄù²ñ¤Ë¤ÆÌäÂê¹Ô°Ù¤ò¿³µÄ¤·¤¿·ë²Ì¤Î¹ßÈÄ·èÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î²¿¤é¤«¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤ª¤é¤ì¤ë»ö¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÆó¼¡Èï³²¤òËÉ¤°»ö¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¶Ä¤ë¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤¬Æñ¤·¤¤»ö¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃ×¤·ÊýÌµ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î²±Â¬¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âÂç¤¤ÊÈÈºáÊ¶¤¤¤Î»ö¤äÆÍÈ¯»ö¹à¤¬¤¢¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤ÏÌµ¤¯ËýÀÅª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î»ö¾Ý¤ÎÍÍ¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ëÅâÆÍ¤Ê¹ßÈÄ»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÆü¥Æ¥ì¤Ê¤ê½êÂ°»öÌ³½ê¤Ê¤ê¼þ°Ï¤ÎÊý¤¬Ãí°Õ¤òÍ¿¤¨¤ë»ö¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²¿ÅÙ¤â·Ù¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤â¤·Ãí°Õ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¼þ¤ê¤Ë¤â´öÊ¬¤«¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î°Æ·ï¤Ï¿Í¤´¤È¤Ç¤ÏÌµ¤¯É´¿Í¤òÄ¶¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¶ß¤òÀµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ò²ü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£