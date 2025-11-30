23歳なのに母親がSNS管理…子役出身韓国俳優の母、否定的なコメントについて言及

子役出身の俳優ナム・ダルムの母親が、息子のSNSを代わりに管理しているのではないかという疑惑について言及した。

11月30日、ナム・ダルムの母親はインスタグラムを通じて、「このアカウントについてまたいろいろと言われているみたいだ。コメントやDMで読みづらい書き込みもある」と長文を投稿した。

これに先立って、SNSを中心に、ナム・ダルムが23歳であるにも関わらず、母親がSNSアカウントを運営しているとして、否定的な反応が続いた。

これについて、ナム・ダルムの母親は、「少し理不尽な誤解を解くとすれば、10年くらい？になったこのアカウントは、初めはただ私のプライベートな空間として始まった」と綴った。

続けて、「ダルムの写真よりは日常の写真と文章を投稿して知人たちとささやかに話をする場所だったが、いつの間にかダルムのファンの方々が訪ね始め、フォロワーが増えて、これ以上個人的な日常を投稿することに慎重になった」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ナム・ダルム

続けて、「また、数回ナム・ダルムを詐称したアカウントが生まれ、ユーザー名も『namdareum_mom』に変え、ダルムの近況を伝え、活動を記録するためのアカウントとして使うことになった」と付け加えた。

ナム・ダルムの母親は、「ダルムが成人になった後も、SNSにあまり関心がないため、個人アカウントを作らず、関心を持って検索しにきた方々は『mom』という名前のせいで息子のアカウントを代わりに管理していると誤解され、それを不快に思うというコメントをしばしば残される」と述べた。

それとともに、母親は「私もやはり『mom』という名前を変えたかったが、フォロワー数が多いためか、それも簡単ではなく、数年間悩んでいる。インスタグラムのサポートチームをどこで見つけたら良いのか、ご存知の方がいらっしゃれば教えてほしい^^」と語った。

ナム・ダルムの母親は、「無理矢理SNSをやらせていないわけでもありませんが、だからといって無理に作れと強要したくもない。本人がやりたいときに始めるのが1番良いと思う」と強調した。

最後に、「ダルムは、SNSはしていないけれど、Daumカフェ『ダルムホリック』でファンの皆さんと文章で意思疎通を行っている。ただ、ユーザー名を変えることができるなら、私も『mom』という文字は消したい」と文章を締めくくった。

（記事提供＝OSEN）