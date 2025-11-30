SixTONES、“7人目のメンバー”生歌唱の裏側明かす 田中樹が再共演熱望「踊り覚えるだけ」
【モデルプレス＝2025/11/30】SixTONESのジェシーと田中樹が、29日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。同日出演した日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」を振り返った。
【写真】SixTONES“7人目のメンバー”と話題の32歳イケメン俳優
SixTONESがデビュー6周年を記念した6曲目メドレーを生パフォーマンスした「ベストアーティスト2025」。ジェシーは「7人目のSixTONESもいましたし」とSixTONESメンバーと親交の深い俳優の間宮祥太朗について話題に挙げた。間宮は、メンバーの森本慎太郎と共演中の日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）の宣伝のため、女優の新木優子とともにステージ上でさまざまなアーティストを鑑賞。すると、ステージ上で共演したジェシーと森本が間宮にマイクを向け、間宮が主演を務めた同局系ドラマ「ACMA：GAME アクマゲーム」（2024年）の挿入歌でもあるSixTONESの楽曲「GONG」の一部を歌唱させるという一幕が。田中は「間宮くんに歌わせてたよね」と楽しそうに歌唱を振り返った。
すると田中は「昼間に電話したのよ。間宮くんにテレビ電話して」と事前に間宮に連絡し、「間宮くんって『GONG』どんぐらい歌えますか？」とさりげなく確認していたと告白。「ジェシーが『俺のパート歌ってもらえますか？』って。で、慎太郎が『俺のも歌ってもらえますか？』って言ってて、間宮くんが『なんでだよ！』って言ってて、冗談っぽく終わったの」と実際に歌ってもらうとは伝えていなかったため、即興で歌唱したものだったと振り返った。
田中は「なんとなく本番で『ジェシーと慎太郎どうするんだろう？』と思って。本当に（マイク）向けたら間宮くん普通に歌えてさ」と即興にも関わらず、「普通にタイミングが合ってることもそうなんだけど、キーバッチりはめてきたの」と完璧な歌唱だったと絶賛。「この人めっちゃ好きじゃんSixTONESのこと」と感じたのだとか。田中は「いつでもSixTONESのパフォーマンス行けんじゃん。あと踊り覚えるだけじゃん」と次回の“7人目のSixTONES”間宮との共演を熱望していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【写真】SixTONES"7人目のメンバー"と話題の32歳イケメン俳優
◆SixTONES「7人目のSixTONES」とステージ上で共演
◆田中樹、間宮祥太朗の歌唱の秘話明かす
