【日本一かわいい高校生決定】福井県出身の1年生・なんりさん＜女子高生ミスコン2025＞
【モデルプレス＝2025/11/30】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」のファイナル審査が11月30日に都内で行われ、応募総数4万3000人の中から、福井県出身の高校1年生・“なんり”さんがグランプリに輝いた。
グランプリで名前を呼ばれ、驚きとともに歓喜の涙を見せたなんりさんは、「SNOW賞」と「高一ミスコングランプリ」と合わせ3冠を達成。受賞した心境を求められると「本当に…ありがとうございます」と感極まった様子で「『SNOW賞』『グランプリ』『高一ミスコングランプリ』と3つの賞を初めて参加したミスコンで受賞できて本当に嬉しいです。ありがとうございます」と感謝の言葉を紡いだ。
また、コンテスト期間中に大変だったことを聞かれると「心無いことを言われたこともあったのですが、友達が励ましてくれて乗り越えられました」と回顧。将来の夢については「みんなを笑顔にできて、憧れられるような人になりたいです」と明かした。「なんり」さんにはグランプリ特典として、「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
準グランプリは「ももにゃん」さん、モデルプレス賞は「さらゆめ」さん、candy magic賞は「ゆりぼう」さん、ネイリービューティー賞は「ゆな」さん、審査員特別賞は「じおん」さんと「さらゆめ」さんが受賞。
名前を呼ばれたももにゃんさんは涙をにじませ「まずは、準グランプリという素敵な賞をいただくことができて嬉しいです。支えてくださった皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです！」と感謝。「これから恩返しができるようにもっともっと頑張っていきます！ありがとうございます！」と呼びかけた。
2冠となったさらゆめさんは「頭が真っ白すぎて何も考えられない…泣きそうです」と涙を浮かべ、「敗者復活からでも賞を取りたいと思っていたので、目標を達成できて嬉しいです！」と語った。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
この日はお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がゲストMCを担当し、同コンテスト出身のCUTIE STREETの増田がゲスト出演。ファッションショー審査やダンス＆ボーカル審査、演技審査などを経て、グランプリが決定した。同日には“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」も開催され、鹿児島県出身の1年生「ほの」さんグランプリを獲得した。
また、11月29日には“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」で兵庫県出身の高校2年生・楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）くんが、“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」で愛知県出身の中学2年生・園山弥凪都（そのやま・みなと）くんがそれぞれグランプリに輝き、すでにSNS上で話題となっている。（modelpress編集部）
出身：福井県
学年：1年生
誕生日：8月21日
MBTI：ESFP
趣味：食べること
特技：ソフトテニス
好きな食べ物：パスタ
嫌いな食べ物：梅干し
好きな言葉（座右の銘）：失敗は成功のもと
最近ハマっていること：ダイエット
