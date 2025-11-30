「Oha！4」キャスター刈川くるみ、素肌弾けるお風呂ショット披露「透明感がすごい」「骨格から綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/30】「セント・フォース」に所属するアナウンサー・刈川くるみが11月28日、自身のInstagramを更新。お風呂ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美人アナ「貴重すぎる」美ボディ際立つお風呂ショット
11月27日発売の「週刊ヤングジャンプ」52号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した刈川。「実はこれお風呂なんです」とコメントを添えて、ニュージーランドの大自然を背景にした写真を公開した。白のチューブトップに黒のショートパンツを合わせ、開放感と透明感に満ちた姿を披露している。
この投稿には、「透明感がすごい」「自然と調和してる」「笑顔に癒される」「スタイル良すぎ」「骨格から綺麗」「貴重すぎる」といったコメントが寄せられている。
刈川は日本テレビ系「Oha!4 NEWS LIVE」月・火曜カルチャーキャスター、「日テレNEWS24」日曜朝・昼枠キャスターを務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
